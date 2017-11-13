Суд Флоренции отдал кредиторам 5-этажную виллу кредиторам экс-главы НПО "Космос"

Точная стоимость актива неизвестна, но несколько лет назад его оценивали в 14,5 млн евро, а сейчас цена должна была существенно вырасти. Впрочем, скоро этот вопрос прояснится: представители кредиторов, получивших контроль над поместьем, планируют выставить его на продажу в рамках открытых торгов. Предполагается, что это произойдет в первом или втором квартале следующего года.

Здание виллы Il Poderino площадью 2,2 тыс. "квадратов" включает в себя 15 спален и 14 ванных комнат.

С молотка, по всей видимости, пустят и другое бывшее имущество Чернякова — в частности, яхту "Святой апостол Андрей Первозванный" и ее стоянку в бухте Ла-Специи, за которые в общей сложности можно будет выручить минимум 5,5 млн евро.

Представители ВТБ прокомментировали решение суда Флоренции, заявив, что удовлетворены тем, как развиваются события. Они также подчеркнули, что банк продолжит реализацию остального имущества экс-главы НПО "Космос" с целью покрытия его долга.

В 2011 году "Космос" брал в Банке Москвы 11 млрд рублей на исполнение госконтракта — строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в российской столице. Глава НПО Черняков выступал поручителем по кредиту.

В начале 2015 года иск о погашении задолженности рассматривался в Мещанском суде Москвы, который постановил взыскать с Чернякова свыше 3 млрд рублей. На экс-главу "Космоса" завели уголовное дело и объявили в розыск. Он не признает свою вину и называет преследование политически мотивированным.

Установлено, что у Чернякова есть имущество в Италии и Великобритании, и Банк Москвы начал добиваться ареста этих объектов. Около года назад стало известно о вывозе всего имущества с лондонской виллы, которую Черняков арендовал в пригороде британской столицы. СМИ особо подчеркивали, что в числе прочего были изъяты алкоголь, посуда, бытовая техника и даже игровая приставка Хbox One, пишет polit.ru.