Суд отказал прокурору Славгорода в блокировке сайтов Навального

Алексей Навальный. Фото: Скриншот видео navalny.com/p/5684. Документы. Фото: navalny.com. Документы. Фото: navalny.com.

Из материалов дела следует, прокурор попросил признать информацию на сайтах и в пабликах "запрещённой к распространению в России". В списке на блокировку были сайт политика, а также группы барнаульских и бийских сторонников Навального в "ВКонтакте".

Вынося свой вердикт, судья Овсянников отметил, что для блокировки следует сначала "признать информацию запрещённой к распространению в судебном порядке", а затем обращаться с заявлениями.

"При таких обстоятельствах удовлетворение заявление прокурора о применении мер предварительной защиты приведет к разрешению спора, что на данной стадии недопустимо".