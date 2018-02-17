Суд отказал прокурору Славгорода в блокировке сайтов Навального

Центральный районный суд Барнаула отказал в удовлетворении обращения Славгородского межрайонного прокурора, который потребовал заблокировать ресурсы, связанные с "забастовкой избирателей", пишет barnaul.fm.
Из материалов дела следует, прокурор попросил признать информацию на сайтах и в пабликах "запрещённой к распространению в России". В списке на блокировку были сайт политика, а также группы барнаульских и бийских сторонников Навального в "ВКонтакте".
Вынося свой вердикт, судья Овсянников отметил, что для блокировки следует сначала "признать информацию запрещённой к распространению в судебном порядке", а затем обращаться с заявлениями.
"При таких обстоятельствах удовлетворение заявление прокурора о применении мер предварительной защиты приведет к разрешению спора, что на данной стадии недопустимо".
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