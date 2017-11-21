Сургутский священник подшофе обматерил представителей власти и отделался штрафом

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении представителя Ханты-Мансийской митрополии иерея Иоанна Дария, который в сентябре при задержании сотрудниками полиции отказался проходить медосвидетельствование и оказал сопротивление. Иерея приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей, сообщает Znak.com.
"Он признан виновным по 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей", — приводит цитату представителя суда "Интерфакс".
О задержании представителя Ханты-Мансийской митрополии иерея Иоанна Дария стало известно 17 сентября. Тогда сообщалось, что дежуривших ночью инспекторов ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял на проезжей части улицы Крылова.
На требования сотрудников полиции выйти из машины водитель не реагировал, пытался уехать. А после того, как все же был задержан, стал оказывать сопротивление. Этот момент задержания был зафиксирован на видео и позже выложен в социальные сети.
На видео было видно, как четыре сотрудника автоинспекции пытаются посадить разбушевавшегося иерея в служебный автомобиль для составления протокола. Сам священнослужитель матерился и сопротивлялся. Один из сотрудников инспекции при задержании сказал священнику: "Вас бесовщина попутала". Другой предложил коллегам вызвать ОМОН.
В итоге инспекторам пришлось применить против буйного батюшки физическую силу, наручники, также сотрудникам пришлось связать ремнем его ноги. Уже в машине священнослужитель стал биться головой о стекло двери автомобиля и угрожать одному из инспекторов.
В начале октября стало известно, что полиция Сургута в отношении иерея Иоанна Дария возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, минимальное наказание — штраф в размере от двухсот тысяч рублей.
Также ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут штрафу в 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на полтора года.
Про Иоанна Дария известно, что он является одним из двух иереев сургутского храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Ему 38 лет. В 2004 году он окончил Кушеневскую духовную академию
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