Сургутский священник подшофе обматерил представителей власти и отделался штрафом

"Он признан виновным по 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей", — приводит цитату представителя суда "Интерфакс".

О задержании представителя Ханты-Мансийской митрополии иерея Иоанна Дария стало известно 17 сентября. Тогда сообщалось, что дежуривших ночью инспекторов ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял на проезжей части улицы Крылова.

На требования сотрудников полиции выйти из машины водитель не реагировал, пытался уехать. А после того, как все же был задержан, стал оказывать сопротивление. Этот момент задержания был зафиксирован на видео и позже выложен в социальные сети.

На видео было видно, как четыре сотрудника автоинспекции пытаются посадить разбушевавшегося иерея в служебный автомобиль для составления протокола. Сам священнослужитель матерился и сопротивлялся. Один из сотрудников инспекции при задержании сказал священнику: "Вас бесовщина попутала". Другой предложил коллегам вызвать ОМОН.

В итоге инспекторам пришлось применить против буйного батюшки физическую силу, наручники, также сотрудникам пришлось связать ремнем его ноги. Уже в машине священнослужитель стал биться головой о стекло двери автомобиля и угрожать одному из инспекторов.

В начале октября стало известно, что полиция Сургута в отношении иерея Иоанна Дария возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, минимальное наказание — штраф в размере от двухсот тысяч рублей.

Также ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут штрафу в 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на полтора года.

Про Иоанна Дария известно, что он является одним из двух иереев сургутского храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Ему 38 лет. В 2004 году он окончил Кушеневскую духовную академию