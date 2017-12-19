"Светлые люди" — кто они?

Чтобы у земляков в домах были свет и тепло

Для Алексея Емельянцева не было трудностей в выборе профессии – только в энергетику, по стопам отца! Вот уже двадцатый год он трудится в Зональном РЭС. А за сухими строчками биографии "…прошел трудовой путь от электромонтера до старшего мастера" стоят сотни километров отремонтированных линий электропередачи и множество нештатных ситуаций, которые преподносит энергетикам погода.

Теперь его большой опыт помогает грамотно оценивать обстановку и умело действовать в экстремальных ситуациях. И даже увлечение спортом помогает в работе. При технологических нарушениях, когда работать приходится при любой погоде и, не считаясь со временем, физическая подготовка очень выручает. Таких случаев в биографии энергетика Емельянцева – множество. Вспоминает, как прошлой зимой ночью пришлось искать повреждение на линии протяженностью свыше 50 километров.

Алексей Емельянцев,

старший мастер Зонального участка Восточных электрических сетей:

- Дороги замело так, что ни один автомобиль не проедет, – вспоминает Емельянцев. – Из других РЭС к нам уже пробирались бригады со снегоходами и прочей высоко-проходимой техникой. Но мы понимали, что пока они в пути, потребители остаются без электроэнергии. А в лютые морозы перерывы в энергоснабжении могут привести к остановке котельных. Поэтому решили не терять времени. Встав на лыжи, начали осмотр линии, чтобы быстрее найти место повреждения. На себе тащили провод, "когти", защитные средства.

Когда спрашивают, что пожелать коллегам в профессиональный праздник, Алексей Андреевич, не задумываясь, отвечает: "Безаварийной работы!". А главным качеством энергетиков считает ответственность. Потому что только ответственные люди могут работать под ветром или палящим солнцем, не считаясь со временем и на пределе человеческих возможностей. Чтобы у земляков в домах были свет и тепло.