Таджик разбил себе голову, чтобы попасть в Алтайский край

Алтайские пограничники задержали нарушитель государственной границы, пытавшийся ввести в заблуждение пограничников. Гражданин Таджикистана инсценировал падение с поезда, разбив себе голову.
В середине ноября на участке отделения в селе Староалейское пограничники обнаружили мужчину с травмой головы, двигающегося вдоль железнодорожного полотна. О нем в ПУ ФСБ сообщил местный житель.
Задержанный гражданин рассказал, что нечаянно выпал из поезда и повредил голову, а документы остались в вагоне. Мужчину доставили в Староалейскую ЦРБ, где врачи констатировали у него закрытую черепно–мозговую травму.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина придумал версию с падением из поезда, а голову разбил себе сам, чтобы проникнуть на территорию Алтайского края. Оказалось, что он является гражданином Республики Таджикистан, и въезд на территорию Российской Федерации ему не разрешен, о чем он знал. Чтобы пробраться в Россию, он несколько раз использовал железнодорожный транспорт транзитного следования, сообщением "Лениногорск — Астана", выбирая подходящее место для схода с поезда, а также позаботился об изготовлении ключей от тамбурной двери.
В результате после выписки из больницы против нарушителя возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
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