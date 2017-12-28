Таджик разбил себе голову, чтобы попасть в Алтайский край

В середине ноября на участке отделения в селе Староалейское пограничники обнаружили мужчину с травмой головы, двигающегося вдоль железнодорожного полотна. О нем в ПУ ФСБ сообщил местный житель.

Задержанный гражданин рассказал, что нечаянно выпал из поезда и повредил голову, а документы остались в вагоне. Мужчину доставили в Староалейскую ЦРБ, где врачи констатировали у него закрытую черепно–мозговую травму.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина придумал версию с падением из поезда, а голову разбил себе сам, чтобы проникнуть на территорию Алтайского края. Оказалось, что он является гражданином Республики Таджикистан, и въезд на территорию Российской Федерации ему не разрешен, о чем он знал. Чтобы пробраться в Россию, он несколько раз использовал железнодорожный транспорт транзитного следования, сообщением "Лениногорск — Астана", выбирая подходящее место для схода с поезда, а также позаботился об изготовлении ключей от тамбурной двери.

В результате после выписки из больницы против нарушителя возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.