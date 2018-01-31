Тайна рассрочки под 0%: помощь покупателю или уловка банкиров и торговых сетей

"Купила в магазине шубу по акции – нулевой первоначальный взнос и рассрочка без переплаты. Через неделю обнаружила брак. Обменяла на модель подороже и тоже по акции", – рассказывает читатель altapress.ru в сети Facebook.

Беда в том, что после обмена выяснилось: гасить девушке надо два кредита.

"Я была уверена, что с банком разберется сам магазин. Как оказалось, именно мне надо идти в офис банка, оформлять бумаги об отказе от кредита, стоять в очереди и т. п.", – продолжает она.

Другой наш собеседник – житель Барнаула – вынужден был вернуть бракованный смартфон (он слишком быстро разряжался), тоже приобретенный в рассрочку. И был удивлен, когда менеджер магазина, выдав акт о возврате товара, посоветовал, не теряя времени, идти в банк и оформить досрочное расторжение кредитного договора.

Справка При возврате некачественного товара обязательно получите акт о его возврате. С этим актом нужно прийти в банк, где вы напишете заявление о досрочном расторжении кредитного договора.

Надо ли платить банку, если отказался от товара?

В самом деле, покупая вещь в рассрочку в магазине, мы, как правило, заключаем не один, а два договора: купли-продажи (с магазином) и кредитования (с банком). И если вы вернули товар в магазин, из этого, увы, не следует, что вы расторгли кредитный договор.

Поскольку вы, пусть и недолго, пользовались товаром, значит, все это время вы пользовались и банковским кредитом. А за заемные деньги надо платить.

"В случае отказа от товара покупателю необходимо должным образом оформить погашение кредита. В том числе внести банку плату за фактическое время пользования кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором", – пояснил Udm-info начальник управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов.

Факт Около 9 млн товаров в России продано в кредит или в рассрочку за 11 месяцев 2017 года, подсчитали в аналитической компании Frank Research Group. Рынок товарных кредитов увеличился за это время на 23,3 млрд рублей. Общий портфель десятка лидеров POS-кредитов (то есть кредитов, полученных в месте продажи товаров) в России по итогам 11 месяцев 2017 года достиг 234,5 млрд.

Что такое беспроцентная рассрочка?

Что же это такое – рассрочка под 0% годовых? Мы на самом деле покупаем товар без переплаты или это недобросовестная реклама? Хитрость в том, что магазин, продавая товар в рассрочку, представляет банку скидку.

Скажем, на ценнике смартфона в магазине стоит 30 тыс. рублей. Торговая сеть делает скидку банку, и в вашем кредитном договоре будет уже другая цена покупки – 25 тыс. А вот на 5 тысяч вы заплатите банку проценты. В то же время лично вам смартфон действительно обойдется в 30 тысяч.

Словом, покупая вещь в магазине в рассрочку, по факту вы возьмете товарный и вовсе не беспроцентный кредит в банке. На своих сайтах магазины этого и не скрывают.

"Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар", – объясняют на сайте одной известной торговой сети. И добавляют: "при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита".

Факт Почему это выгодно магазину? Во-первых, на цену товара в рознице он, возможно, сделал такую накрутку, что ему не придется торговать себе в убыток. Во-вторых, подобные крупные акции в торговых сетях проводятся, как правило, при поддержке поставщиков техники, которым нужен рост оборота – они даже предоставляют магазину бонусы за выполнение планов по продажам.

Как не переплатить?

Что, собственно, вся эта история означает для нас, заемщиков? То, что мы можем как неплохо сэкономить (если погасим кредит досрочно), так и немало переплатить (если опоздали с его погашением).

По словам Сергея Колганова, распространенное нарушение банков при выдаче кредитов в торговых точках – то, что клиенту не вовремя сообщают о его просрочке. В итоге пени и штрафы у покупателя растут, а его идеальная кредитная история оказывается испорченной.

К сожалению, при покупке в магазине люди чаще всего не хотят внимательно читать договор с организацией, предоставляющей кредит. И не обращают внимания на важные условия. Например, на пункт, по которому банк вправе выпустить клиенту кредитную карту. Карту, вообще-то, выдают для удобства погашения кредита. Однако комиссия за ее обслуживание может сделать покупку совсем невыгодной.

Бывает, что покупатель, только завершив покупку, узнает, что ему оформлен не банковский кредит, а заем в микрофинансовой организации. А у МФО другие условия погашения и более крупные штрафы в случае просрочки.

Совет Чем раньше вы погасите кредит или заем, тем меньше заплатите процентов. Прочитайте договор, который вы заключили при оформлении товара в рассрочку, чтобы узнать условия досрочного погашения. Нередко для того, чтобы погасить кредит раньше, нужно не только подать заявку в банке, но и внести ближайший ежемесячный платеж. Если вы этого не сделаете, досрочное погашение не будет оформлено и вы останетесь должником банка. А должок может вырасти в большую задолженность.

Можно ли отказаться от дополнительных услуг?

И все же покупка в рассрочку – дело выгодное, если вам не навяжут дополнительные услуги от банка – страхование жизни, кредита, товара и так далее. А это не редкость. Затраты на допуслуги могут обойтись вам в 15–20% от стоимости товара.

Студент АлтГУ Василий, например, покупал ноутбук в известной сети электроники. Продавец заявил, что ему нужно купить еще и сертификат на сервисное обслуживание. Выбора он студенту не оставил: надо – и все. Студент предпочел пойти в другой магазин.

А барнаулец Николай В., приобретая смартфон ценой 54 тыс. рублей, вполне осознанно заплатил еще и 3,5 тыс. за сертификат дополнительного сервисного обслуживания "разбитый экран". Дисплей телефона разбился. Но в сервисном центре сначала сказали, что у них нет комплектующих. Потом заявили: есть следы механического повреждения, поэтому гарантийному ремонту смартфон не подлежит.

Николаю пришлось идти в Индустриальный райсуд Барнаула, где он доказал: приобретенный сертификат фактически – услуга по страхованию. Страховой случай наступил – экран надо заменить бесплатно.

При оформлении товара в рассрочку могут предложить не только дополнительную гарантию от магазина, но и допуслуги от банка. Например, страхование от потери работы, "личный юрист" или "личный врач" и др. Все это – новые затраты. Главное, что от них вы имеете полное право отказаться.

Факт Приобретение программ дополнительного сервиса – ваше добровольное решение, пояснили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю. По Закону "О защите прав потребителей" запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Отказать в продаже любого товара без допсервиса продавец не имеет права. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом в полном объеме.

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