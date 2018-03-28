Техдиректор "Зимней вишни" заявил, что не знал о сломанной сигнализации

"ТЦ в последнее время был в достаточно запущенном состоянии… Для установки пожарной сигнализации была нанята подрядная организация… Я об этой неполадке (с сигнализацией) не знал. Информацию о неисправностях мне никто не доложил", — заявил Георгий Соболев в суде.

По данным Следкома, в момент трагедии один из охранников отключил систему оповещения в ТЦ. Охранник Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара, отрицает свою вину. Перед заседание суда он сказал, что 19 марта написал рапорт о том, что система была неисправна, и об этом он сообщил техническому директору ТЦ, пишет "Интерфакс".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.