Управляющую ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца

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Суд Кемерова в среду, 28 марта, арестовал первую фигурантку дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющую торгового центра Надежду Судденок, сообщает РИА Новости.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

"Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", — огласил решение судья.

Сообщается, что обвиняемая планирует обжаловать это решение. 

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