На защиту Телецкого озера на Алтае выделят 100 млн рублей

"Это решение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Сейчас мы основной задачей по этим деньгам ставим строительство (площадки) для переработки ТБО, это у нас основная проблема", — сказал Алисов.

По его словам, помимо предприятия по переработке ТБО в селе Майма, для защиты озера необходимы водопровод, инженерная защита набережной, защита от стоков, две дороги, так как, туристы передвигаются через реку Чулышман, впадающую в Телецкое. Также в акватории водоема около 300 катеров, для которых нужен единый пирс и очистка подсланевых вод (образуются в машинных отделениях судов).

По предварительным подсчетам, для полной защиты Телецкого озера региону необходимо 40 млрд рублей, но о реализации проекта на такую весомую сумму пока речи не идет. Проблема, по словам Алисова, в том, что на федеральном уровне водоем и Алтайский природный биосферный заповедник, который захватывает лишь часть акватории, расценивают как единое целое. То есть программы, которые реализуются за счет госсредств в заповеднике, расценивают как направленные на защиту всего озера.