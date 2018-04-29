Телеведущий показал "тайную жизнь" дикторов под столом

Американский телеведущий канала KTVU Фрэнк Сомервилль показал, что скрывается под столом дикторов во время выхода в эфир.
Фотографии Сомервилля и его коллег появились на публичной странице телеведущего в Facebook.
Ведущим пришлось слегка оголиться из-за жары в помещении. "Вот, что происходит, когда кондиционер в студии работает не так, как должен", — подписал фото Сомервилль. Под стол телевизионщикам поставили вентиляторы, ведущий закатал брюки, а его коллега по эфиру была вынуждена снять туфли, пишет Lenta.ru.
"Мы договорились, что нам нужно сделать фото, потому что мы оба выглядим такими смешными", — отметил Сомервилль.
Спортивный редактор Марк Ибанез, который также присутствует на фотографиях, признался, что на эфиры всегда выходит в шортах.
В комментариях под записью пользователи пишут, что наконец-то стало известно, во что ведущие одеты ниже пояса. Те же вопросы у юзеров есть к судьям в мантиях, которые обычно тоже проводят заседания, сидя за столом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.