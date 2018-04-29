Телеведущий показал "тайную жизнь" дикторов под столом

Фотографии Сомервилля и его коллег появились на публичной странице телеведущего в Facebook.

Ведущим пришлось слегка оголиться из-за жары в помещении. "Вот, что происходит, когда кондиционер в студии работает не так, как должен", — подписал фото Сомервилль. Под стол телевизионщикам поставили вентиляторы, ведущий закатал брюки, а его коллега по эфиру была вынуждена снять туфли, пишет Lenta.ru.

"Мы договорились, что нам нужно сделать фото, потому что мы оба выглядим такими смешными", — отметил Сомервилль.

Спортивный редактор Марк Ибанез, который также присутствует на фотографиях, признался, что на эфиры всегда выходит в шортах.

В комментариях под записью пользователи пишут, что наконец-то стало известно, во что ведущие одеты ниже пояса. Те же вопросы у юзеров есть к судьям в мантиях, которые обычно тоже проводят заседания, сидя за столом.