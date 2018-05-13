Тепловоз промчался сквозь горящий лес в Хабаровске

Машинисты выехали на задымленный участок, а затем попали на территорию, где огонь подобрался к рельсам. "Добавь газу", - крикнул один из них. В этот момент состав въехал на участок, где огонь охватил рельсы целиком. Затем дым рассеялся.

СМИ сообщают, что на Сахалине с новой силой вспыхнули пожары. Леса горят на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Восточной Сибири.