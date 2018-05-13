Тепловоз промчался сквозь горящий лес в Хабаровске

На днях неподалеку от Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае машинисты тепловоза прорывались через горящий лес. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на видеоролик, который выложен в сети.
Машинисты выехали на задымленный участок, а затем попали на территорию, где огонь подобрался к рельсам. "Добавь газу", - крикнул один из них. В этот момент состав въехал на участок, где огонь охватил рельсы целиком. Затем дым рассеялся.
СМИ сообщают, что на Сахалине с новой силой вспыхнули пожары. Леса горят на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Восточной Сибири.
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