"Точно апрель?": барнаульцы недоумевают по поводу очередного весеннего снегопада

Вечером 3 апреля в краевой столице вновь наступила зима. Мощный снегопад накрыл город буквально молниеносно.
Жители Барнаула тут же начали делиться в социальных сетях снимками вернувшейся зимы. Некоторые из них недоумевают, а точно ли на дворе апрель.
Лев Корешков Зима в апреле к нам вернулась, Засыпав снегом всё вокруг. И сразу все надежды вдруг Внезапно рухнули. Проснулась Тоска последних зимних дней. Как – будто подразнив людей, Весна нам только улыбнулась. И вот, к зиме опять вернувшись, Надеемся – к весне придём. Ведь мы всегда чего – то ждём И верим вечно. Но проснувшись, Мы видим тот – же серый снег. И времени поспешный бег. Надежды скрылись – улыбнувшись. #весна#03апреля2018#Барнаул22#Барнаул
Автомобилисты, оказавшиеся на трассах прошлым вечером, тоже сообщают о плохих метеоусловиях. Трассы края оказались поглощены метелью, видимость была нулевая.
Синоптики обещают, что снежное ненастье в скором времени отступит. Среда 4 апреля станет в Алтайском крае последним холодным днем на этой неделе. Столбики термометров ночью будут показывать -7...-12, при прояснении -13-18, а днем -2...+3.
В четверг 5 апреля ночью будет -6...-11, в восточных и предгорных районах до -16 градусов. В дневное время уже потеплеет до +3...+8.
Синоптики обещают, что во все эти дни осадков не ожидается. По утрам местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.
В Барнауле в среду будет около 0 градусов, в четверг ожидается +3...+5, а в пятницу потеплеет до +8...+10.
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