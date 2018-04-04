"Точно апрель?": барнаульцы недоумевают по поводу очередного весеннего снегопада

3 апреля в Барнауле вновь наступила зима . Фото: vk.com. 3 апреля в Барнауле вновь наступила зима . Фото: vk.com. 3 апреля в Барнауле вновь наступила зима . Фото: vk.com. 3 апреля в Барнауле вновь наступила зима . Фото: vk.com. Весенний снегопад на Алтае. Фото: www.instagram.com/luchkin_anton.

Жители Барнаула тут же начали делиться в социальных сетях снимками вернувшейся зимы. Некоторые из них недоумевают, а точно ли на дворе апрель.

#погода#барнаул#3апреля#весна#домчерездорогуневидно#снегодап Публикация от дарья чумакова (@psivoz91) 3 Апр 2018 в 5:44 PDT

Автомобилисты, оказавшиеся на трассах прошлым вечером, тоже сообщают о плохих метеоусловиях. Трассы края оказались поглощены метелью, видимость была нулевая.

Синоптики обещают, что снежное ненастье в скором времени отступит. Среда 4 апреля станет в Алтайском крае последним холодным днем на этой неделе. Столбики термометров ночью будут показывать -7...-12, при прояснении -13-18, а днем -2...+3.

В четверг 5 апреля ночью будет -6...-11, в восточных и предгорных районах до -16 градусов. В дневное время уже потеплеет до +3...+8.

Синоптики обещают, что во все эти дни осадков не ожидается. По утрам местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в среду будет около 0 градусов, в четверг ожидается +3...+5, а в пятницу потеплеет до +8...+10.