Щепки летят: власти рассказали, сколько деревьев срубят в Барнауле в 2018 году

Всего на реновацию в 2018 году предусмотрели 3 593 958 рублей. По словам Шеломенцева, в городе высадят более 600 зеленых насаждений. Если край выделит деньги, в городе реконструируют более 30 зеленых зон, среди которых бульвар Аванесова, пр-кт Социалистический, пр-кт Строителей. В этом случае снесут более 1600 деревьев и посадят на 74 дерева больше.

В прошлом году срубили 1222 дерева, а посадили 2663 зеленых насаждений. Кроме того, вырезали 41 572 кв.м. поросли и посеяли 15 558 кв.м. газона.

Altapress.ru писал, что на Демидовской площади планируют выкорчевать все деревья и старый кустарник, убрать ветхие лавочки и тротуары, чтобы по-новому благоустроить пространство.

Напомним, в прошлом году масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно. 28 августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.

27 сентября в мэрии рассказали, какие изменения ждут скверы у технического университета и у памятника Пушкину па проспекте Ленина и что будет с вырубленной аллеей на улице Профинтерна возле парка "Изумрудный".