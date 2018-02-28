Щепки летят: власти рассказали, сколько деревьев срубят в Барнауле в 2018 году

В мэрии раскрыли подробности очередной порции вырубки деревьев в Барнауле. Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, сообщил, что в 2018 году могут снести более 1600 деревьев, сообщает официальный сайт мэрии.
Всего на реновацию в 2018 году предусмотрели 3 593 958 рублей. По словам Шеломенцева, в городе высадят более 600 зеленых насаждений. Если край выделит деньги, в городе реконструируют более 30 зеленых зон, среди которых бульвар Аванесова, пр-кт Социалистический, пр-кт Строителей. В этом случае снесут более 1600 деревьев и посадят на 74 дерева больше.
В прошлом году срубили 1222 дерева, а посадили 2663 зеленых насаждений. Кроме того, вырезали 41 572 кв.м. поросли и посеяли 15 558 кв.м. газона.
Altapress.ru писал, что на Демидовской площади планируют выкорчевать все деревья и старый кустарник, убрать ветхие лавочки и тротуары, чтобы по-новому благоустроить пространство.
Напомним, в прошлом году масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно. 28 августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.
27 сентября в мэрии рассказали, какие изменения ждут скверы у технического университета и у памятника Пушкину па проспекте Ленина и что будет с вырубленной аллеей на улице Профинтерна возле парка "Изумрудный".
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