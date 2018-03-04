Третья неделя Великого поста: питание по дням

5 марта начинается третья неделя Великого поста. Завершится она 11 марта. Каждой недели Великого поста соответствуют определенно меню. Рассказываем, как питаться на третью неделю поста.
Третья неделя Великого поста — 2018: что можно есть в этот период
На третьей неделе православного Великого поста сохраняются основные правила постящихся.
Исключаются мясо, молоко, яйца (продукты животного происхождения). Есть в Великий пост можно только раз в день вечером. По субботам и воскресеньем разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.
Основные продукты меню на Великий пост
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Хлеб черный, злаковые хлебцы
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Крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная , пшеничная, ячневая)
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Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов
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Грибы различного приготовления
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Бобовые (фасоль, чечевица, горох)
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Сухофрукты, орехи, мед
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Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.)
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Фрукты по сезону (яблоки, бананы, гранат, апельсины и др.)
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Рыбу разрешено употреблять два раза за Великий пост. В праздник Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (1 апреля).
Как чередовать блюда в третью неделю Великого поста-2018: питание по дням
5 марта — сухоядение
6 марта — горячая пища без масла
7 марта — сухоядение
8 марта — горячая пища без масла
9 марта — сухоядение
10 марта — горячая пища с маслом
11 марта — горячая пища с маслом и вино
Какую неделю Великого поста называют Крестопоклонной?
В воскресенье третьей недели — 11 марта — на всенощной службе в центр храма выносится Крест. Всю неделю верующие имеют возможность поклониться святыне. Крест напоминает о страданиях и смерти Иисуса Христа. Память об этих событиях должна укрепить постящихся.
Крест остается в центре храма до пятницы, потом заносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая неделя Великого поста называются Крестопоклонными.
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