Третья неделя Великого поста: питание по дням

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Жизнь

5 марта начинается третья неделя Великого поста. Завершится она 11 марта. Каждой недели Великого поста соответствуют определенно меню. Рассказываем, как питаться на третью неделю поста.

Трапеза в Великий пост.
Трапеза в Великий пост. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Третья неделя Великого поста — 2018: что можно есть в этот период

На третьей неделе православного Великого поста сохраняются основные правила постящихся.

Исключаются мясо, молоко, яйца (продукты животного происхождения). Есть в Великий пост можно только раз в день вечером. По субботам и воскресеньем разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.

Основные продукты меню на Великий пост

  • Хлеб черный, злаковые хлебцы

  • Крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная , пшеничная, ячневая)

  • Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов

  • Грибы различного приготовления

  • Бобовые (фасоль, чечевица, горох)

  • Сухофрукты, орехи, мед

  • Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.)

  • Фрукты по сезону (яблоки, бананы, гранат, апельсины и др.)

  • Рыбу разрешено употреблять два раза за Великий пост. В праздник Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (1 апреля).

Фрукты и овощи.
Фрукты и овощи.

Как чередовать блюда в третью неделю Великого поста-2018: питание по дням

5 марта — сухоядение

6 марта — горячая пища без масла

7 марта — сухоядение

8 марта — горячая пища без масла

9 марта — сухоядение

10 марта — горячая пища с маслом

11 марта — горячая пища с маслом и вино

Какую неделю Великого поста называют Крестопоклонной?

В воскресенье третьей недели — 11 марта — на всенощной службе в центр храма выносится Крест. Всю неделю верующие имеют возможность поклониться святыне. Крест напоминает о страданиях и смерти Иисуса Христа. Память об этих событиях должна укрепить постящихся.

Крест остается в центре храма до пятницы, потом заносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая неделя Великого поста называются Крестопоклонными.

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