Замерзшие летом тайцы и "садница": в какие истории попадают иностранцы на Алтае

Александру Костюхину 31 год, он увлекается каучсерфингом с 2009 года. Именно тогда барнаулец зарегистрировался на специальном сайте, где туристы могут найти бесплатное жилье у местных. Александр принимал гостей из Германии, Польши, Англии, Франции, США, Испании, Таиланда, Австралии, Аргентины, Канады, Перу, Израиля, Индонезии, Бразилии и других стран.

От 20 до 60

— Возраст путешественников, которых мне доводилось принимать у себя самый разный — от 20 до 60 лет. Один раз получил запрос от каучсёрфера из Англии, путешествовавшего на мотоцикле по Сибири. Он утверждал, что ему больше 100 лет. Меня не было в городе, принять его не смог, так что не знаю, правда ли это.

Своей основной задачей я считаю показать приезжим туристам удивительные места Горного Алтая, о которых, к сожалению, знают очень немногие местные. Обидно проехать 5 тыс. км до Алтая и не доехать всего 300 км до действительно красивого места, которое запомнится на всю жизнь.

Икутус и Новошибиш

— Если от гор все гости всегда в восторге, то к Барнаулу отношение не столь однозначное: есть те, кому кажется, что это глухая бедная провинция, и те, кто говорит, что это чистый приятный город, комфортный для проживания.

Четверым каучсерферам из Таиланда лето в горах Алтая показалось слишком холодным. Пришлось отдать им свою старую зимнюю одежду. От холода это спасло, но нормально спать ночью всё равно не получалось. Им было некомфортно в этой одежде и в спальнике. В Таиланде ведь редко приходится надевать что-то толще футболки.

Израильскому каучсёрферу подробно расписал маршрут в районе ледника Актру, чтобы он посмотрел все ближайшие красивые места. Потом оказалось, что он сел в самом начале маршрута, так и просидел весь день на одном месте. Решил, что ничего более красивого увидеть уже невозможно.

У азиатских туристов всегда плохо с произношением. Они заменяют "р" на "л" и наоборот, спокойно убирают согласные в конце слов. И у них бывают трудности с топонимами — так появляются сибирские города "Икутус" (Иркутск) и "Новошибиш" (Новосибирск).

Юрта под Буэнос-Айресом

— Азербайджанец, очень хорошо говорящий по-русски, назвал женщину "пропитанной" вместо "упитанной". Немец заменял глухие согласные на звонкие. И вместо фразы "Я хочу с ней пообщаться" и слова "сад" у него получалось нечто неприличное. Женщину, работающую в саду, он назвал "садница" только с заменой первой буквы на звонкую "з".

Итальянскому каучсёрферу, увлекающемуся русской рок-музыкой, я решил показать памятник Цою. Когда тот увидел на памятнике строчки из песни "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать", он снял футболку и показал свою татуировку с первой частью этой фразы! Даже шрифт был похожий. Вторую часть (про любовь) он запланировал сделать после свадьбы.

Аргентинцу так понравилась традиционная алтайская юрта (аил), что он уже начал строительство юрты рядом с Буэнос-Айресом.

"Цыганка" с тремя паспортами

— Были и неприятные инциденты, связанные со здоровьем гостей. Англичанин сломал ключицу, упав с мотоцикла на Байкале. Пришлось ходить с ним в больницу, а затем и в таможню, чтобы получить разрешение оставить мотоцикл в России на полгода на время его лечения в Англии.

Француженка вместо запланированного путешествия пролежала в барнаульской больнице пару недель с аппендицитом.

Однажды принимал девушку с паспортами трех стран — США, Австралии и Германии. Она называла себя цыганкой, потому что ее дед на самом деле был цыганом. Оказалась очень образованной и талантливой.

— С каучсёрфингом отлично учатся языки: я выучил так английский и испанский безо всяких репетиторов. Происходит это легко и комфортно, не как в школе — каучсёрфер не поставит тебе двойку за неправильно произнесённое слово, поэтому бояться нечего.

Заклеенные страницы

Еще один барнаульский каучсерфер Александр Константинов рассказал altapress.ru историю об исследовательнице из Польши, которая у него останавливалась.

Александр Константинов,

каучсерфер:

— У меня жила гостья из Польши, которая училась в Томске и писала кандидатскую работу "Жизнь поляков в Алтайском крае в период Второй мировой войны". Она ходила в архив работать с материалами, ездила в деревни, расспрашивала старых жителей. В архиве ей часто говорили, чтобы она приходила на следующий день, а когда на следующий день ей выдавали документы, очень много страниц было заклеено.

Подробнее о барнаульских каучсерферах читайте в нашем материале.