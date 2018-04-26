Центробанк ввел временную администрацию в банк, подразделения которого работают и на Алтае

Банк России принял решение ввести временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Четыре подразделения этого банка работают в Барнауле и одно в Бийске.
"Алтайским клиентам банка беспокоиться не о чем. Он продолжает работу в привычном режиме", — прокомментировали altapress.ru в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ.
Эта мера была предпринята Центробанком в целях "повышения финансовой устойчивости" АТБ, т.е. чтобы избежать банкротства этой финансовой организации.
Для этого Банк России выступит в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Василий Поздышев,
заместитель председателя Банка России:
— Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами.
В настоящее время в АТБ работает временная администрация "Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора", основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки.
Справка
АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили 120 млрд рублей на 01.04.2018). "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.