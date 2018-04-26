Центробанк ввел временную администрацию в банк, подразделения которого работают и на Алтае

"Алтайским клиентам банка беспокоиться не о чем. Он продолжает работу в привычном режиме", — прокомментировали altapress.ru в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ.

Эта мера была предпринята Центробанком в целях "повышения финансовой устойчивости" АТБ, т.е. чтобы избежать банкротства этой финансовой организации.

Для этого Банк России выступит в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Василий Поздышев,

заместитель председателя Банка России:

— Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами. В настоящее время в АТБ работает временная администрация "Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора", основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки.

Справка

АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили 120 млрд рублей на 01.04.2018). "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.