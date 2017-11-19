У барнаульца случился припадок прямо на проезжей части центрального проспекта

В Барнауле мужчина, у которого случился припадок, похожий на эпилептический, упал прямо на проезжую часть проспекта Ленина. Видео инцидента опубликовал сайт Стройка.Алтай. Его выложил водитель, снявший происшедшее на видеорегистратор.
Мужчина вышел наперерез едущим автомобилям, а затем упал. Происшествие случилось на перекресте пр. Ленина и ул. Никитина 17 ноября.
В таких ситуациях, пишет паблик Barnaul22, окружающие могут оказать помощь, но соблюдая некоторые правила.
- Не паниковать, сохранять спокойствие.
- Человека желательно уложить на плоскую и мягкую поверхность или хотя бы подложить ему что-то мягкое под голову, чтобы избежать травм.
- Не нужно разжимать человеку челюсти: во время судорог они сцеплены очень сильно, можно только навредить пострадавшему или себе.
- В открытый рот между зубов можно поместить мягкий предмет, например, платок для предотвращения прикусывания языка, щек.
- Нужно ослабить или снять с человека стягивающую одежду (галстук, тугой ремень и др).
- Во время приступа не стоит сильно удерживать эпилептика, так ему можно легко сломать кости. Можно немного придержать.
- Не нужно пугаться пены изо рта или остановки дыхания. Не давайте пить, лекарств, не выполняйте искусственное дыхание или массаж сердца. Дыхание восстановится.
- Судороги длятся несколько минут, поэтому главное действие при оказании помощи - проследить, чтобы больной не поранился и сильно не ударился.
- После того как припадок прекратился, нужно повернуть человека на бок, чтобы расслабленный язык не запал.
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