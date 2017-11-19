У барнаульца случился припадок прямо на проезжей части центрального проспекта

В Барнауле мужчина, у которого случился припадок, похожий на эпилептический, упал прямо на проезжую часть проспекта Ленина. Видео инцидента опубликовал сайт Стройка.Алтай. Его выложил водитель, снявший происшедшее на видеорегистратор.

Мужчина вышел наперерез едущим автомобилям, а затем упал. Происшествие случилось на перекресте пр. Ленина и ул. Никитина 17 ноября. В таких ситуациях, пишет паблик Barnaul22, окружающие могут оказать помощь, но соблюдая некоторые правила. Не паниковать, сохранять спокойствие. Человека желательно уложить на плоскую и мягкую поверхность или хотя бы подложить ему что-то мягкое под голову, чтобы избежать травм. Не нужно разжимать человеку челюсти: во время судорог они сцеплены очень сильно, можно только навредить пострадавшему или себе. В открытый рот между зубов можно поместить мягкий предмет, например, платок для предотвращения прикусывания языка, щек. Нужно ослабить или снять с человека стягивающую одежду (галстук, тугой ремень и др). Во время приступа не стоит сильно удерживать эпилептика, так ему можно легко сломать кости. Можно немного придержать. Не нужно пугаться пены изо рта или остановки дыхания. Не давайте пить, лекарств, не выполняйте искусственное дыхание или массаж сердца. Дыхание восстановится. Судороги длятся несколько минут, поэтому главное действие при оказании помощи - проследить, чтобы больной не поранился и сильно не ударился. После того как припадок прекратился, нужно повернуть человека на бок, чтобы расслабленный язык не запал.

