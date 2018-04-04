СМИ: у главы кемеровского МЧС проводятся обыски

Информированный источник агентства уточнил, что следственные действия связанны, в том числе, с расследованием уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

По данным собеседника агентства, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена, пишет bfm.ru.

Тем временем сам начальник кемеровского МЧС Мамонтов опроверг информацию об обысках у него дома, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца до трагедии на форуме в "Зимней вишне" работало руководство МЧС по пожарной безопасности. Мероприятие проходило в ТЦ "Зимняя вишня", здание которого сгорело 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребенок.