СМИ: у главы кемеровского МЧС проводятся обыски

В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводятся обыски, сообщает "Интерфакс".
Информированный источник агентства уточнил, что следственные действия связанны, в том числе, с расследованием уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
По данным собеседника агентства, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена, пишет bfm.ru.
Тем временем сам начальник кемеровского МЧС Мамонтов опроверг информацию об обысках у него дома, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца до трагедии на форуме в "Зимней вишне" работало руководство МЧС по пожарной безопасности. Мероприятие проходило в ТЦ "Зимняя вишня", здание которого сгорело 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.