У Диего Марадоны резко упало давление на игре Аргентины и Нигерии

Марадона болел за свою команду в vip-ложе. Он очень эмоционально отнесся к игре. Футболист не удержался от неприличных жестов средними пальцами обеих рук, которые фиксировали камеры телеканалов. Сразу после финального свистка аргентинцу стало плохо и его под руки вывели с трибун.

СМИ сообщают госпитализации Диего Марадоны, однако позже "Советский спорт" со ссылкой на источник написал, что он отправился в гостиницу.

Встреча между командами Аргентины и Нигерии проходила во вторник 26 июня в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 2:1 пользу Аргентины, которая вышла в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, где сыграет со сборной Франции.

Кто такой Марадона

По голосованию на официальном сайте ФИФА Диего Армандо Марадона признан лучшим футболистом XX века. Ему 57 лет. после окончания футбольной карьеры его уличали в употреблении наркотиков. Официальным местом работы футбольного идола является сейчас брестское "Динамо", где еще в мае он занял пост председателя правления с трехлетним контрактом, пишет "Газета.ру".