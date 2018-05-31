"Убийство" журналиста Бабченко оказалось инсценировкой. Что об этом известно?

Сообщение об убийстве Бабченко появилось вечером 29 мая. Глава пресс-службы нацполиции Киева Оксана Блищик в своем фейсбуке написала, что нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полиции заявили, что жена журналиста, находившаяся в ванной, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Она вызвала скорую. Сообщалось, что Бабченко умер по дороге в больницу.

Менее чем через сутки Бабченко пришел на пресс-конференцию главы СБУ Василия Грицака. Брифинг начался с заявления Грицака о том, что покушение на Бабченко раскрыто: его, по данным СБУ, организовали российские спецслужбы. После этого Грицак заявил, что на самом деле журналист жив, а события накануне были частью спецоперации, пишет "Медуза".

Бабченко заявил, что о подготовке убийства его предупредили месяц назад. Журналист согласился сотрудничать с силовиками и участвовать в инсценировке.

Организатор покушения задержан. По заявлению СБУ, это завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины Г.: за организацию покушения он должен был получить 40 тысяч долларов. Исполнителем убийства он якобы предложил стать своему бывшему знакомому из числа ветеранов АТО (сейчас проходит по делу как свидетель), пообещав награду в 30 тысяч долларов, половина из которых была передана авансом.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал случившееся "провокацией украинских спецслужб", которые хотят "всеми правдами и неправдами опорочить Россию".