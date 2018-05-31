"Убийство" журналиста Бабченко оказалось инсценировкой. Что об этом известно?

Распространение информации об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью спецоперации украинских спецслужб. Об этом сообщили в СБУ в среду, 30 мая. "Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", — заявил глава СБУ Василия Грицака. Бабченко жив, подозреваемые в покушении задержаны.
Сообщение об убийстве Бабченко появилось вечером 29 мая. Глава пресс-службы нацполиции Киева Оксана Блищик в своем фейсбуке написала, что нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полиции заявили, что жена журналиста, находившаяся в ванной, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Она вызвала скорую. Сообщалось, что Бабченко умер по дороге в больницу.
Менее чем через сутки Бабченко пришел на пресс-конференцию главы СБУ Василия Грицака. Брифинг начался с заявления Грицака о том, что покушение на Бабченко раскрыто: его, по данным СБУ, организовали российские спецслужбы. После этого Грицак заявил, что на самом деле журналист жив, а события накануне были частью спецоперации, пишет "Медуза".
Бабченко заявил, что о подготовке убийства его предупредили месяц назад. Журналист согласился сотрудничать с силовиками и участвовать в инсценировке.
Организатор покушения задержан. По заявлению СБУ, это завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины Г.: за организацию покушения он должен был получить 40 тысяч долларов. Исполнителем убийства он якобы предложил стать своему бывшему знакомому из числа ветеранов АТО (сейчас проходит по делу как свидетель), пообещав награду в 30 тысяч долларов, половина из которых была передана авансом.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал случившееся "провокацией украинских спецслужб", которые хотят "всеми правдами и неправдами опорочить Россию".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.