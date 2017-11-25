В элитной грузинской гостинице при пожаре погибли 12 человек

11 человек погибли при пожаре в гостинице "Лео Гранд" в Батуми, около 20 пострадали, сообщило МВД Грузии. Еще один пострадавший умер в больнице. Спасатели и полицейские эвакуировали из здания гостиницы более 100 человек, среди них были участницы конкурса "Мисс Грузия".
Пожар в гостинице начался примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Предположительно огонь возник в в спа-центре гостиничного комплекса, сообщает агентство Sputnik Грузия.
Среди погибших — граждане Грузии и один гражданин Ирана. По факту пожара возбудили дело из-за нарушений правил противопожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Как оказалось, в одной из самых шикарных в Батуми гостиниц "Лео Гранд" не было пожарных лестниц. Несколько месяцев назад гостиницу штрафовали из-за того, что у них не было противопожарной системы.
Пострадавшие с разной степенью интоксикации доставлены в батумские клиники. Участницы конкурса "Мисс Грузия" не пострадали.
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