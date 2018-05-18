Ученые: грядет эпидемия, от которой не будет лекарства

Учёные из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета опубликовали в научном журнале Science о паразитирубщих грибах, которые способны вызвать эпидемию, пишет Life.
Исследование учёных показывает, что паразитирующие грибы эволюционируют так быстро, что скоро они станут невосприимчивы к лечению и приведут к эпидемии среди людей, животных и растений.
Грибок в будущем превратится в подобие устойчивых к антибиотикам супербактерий. Причина тому — долгое и регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, грибковых поражений кожных покровов людей.
Возможная угроза эпидемии микозов недооценена, считают ученые. Современные препараты уничтожают только слабые культуры грибков среди огромного их множества, а сильные выживают и приобретают неуязвимость к лекарствам.
Исследователи пишут, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. А смертность от грибковых болезней сравнима с гибелью людей от туберкулёза и СПИДа.
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