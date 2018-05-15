Ученые пересадили память одного живого существа другому

Сегодня, 12:29.
Жизнь

Ученые впервые смогли пересадить память одного живого существа другому, использовав морских моллюсков рода Aplysia, которых подвергли воздействию специфических рибонуклеиновых кислот (РНК), сообщает EurekAlert.

Улитки.
Улитки. Фото: avito.ru.

Улиток разделили на две группы. Представителей одной из них 20 минут подвергали воздействию электрического тока. После чего следовал суточный перерыв. После манипуляции повторяли.

В итоге у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс на дальнейшие контакты с электродами. У особей из другой группы, не прошедших сенсибилизацию, защитная реакция составляла всего одну секунду.

Затем исследователи пересадили рибонуклеиновые кислоты от сенсибилизированных улиток к тем, кто не прошел процедуру.

В итоге у последних выработался условный рефлекс продолжительностью 40 секунд.

Эксперимент продемонстрировал, что за выработку рефлексов отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимы в присутствии определенных РНК. Ученые считают, что открытие в перспективе можно использовать для восстановления воспоминаний у тех, кто страдает от болезни Альцгеймера, пишет "РГ".

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