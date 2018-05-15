Ученые пересадили память одного живого существа другому

Ученые впервые смогли пересадить память одного живого существа другому, использовав морских моллюсков рода Aplysia, которых подвергли воздействию специфических рибонуклеиновых кислот (РНК), сообщает EurekAlert.
Улиток разделили на две группы. Представителей одной из них 20 минут подвергали воздействию электрического тока. После чего следовал суточный перерыв. После манипуляции повторяли.
В итоге у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс на дальнейшие контакты с электродами. У особей из другой группы, не прошедших сенсибилизацию, защитная реакция составляла всего одну секунду.
Затем исследователи пересадили рибонуклеиновые кислоты от сенсибилизированных улиток к тем, кто не прошел процедуру.
В итоге у последних выработался условный рефлекс продолжительностью 40 секунд.
Эксперимент продемонстрировал, что за выработку рефлексов отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимы в присутствии определенных РНК. Ученые считают, что открытие в перспективе можно использовать для восстановления воспоминаний у тех, кто страдает от болезни Альцгеймера, пишет "РГ".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.