Ученые пересадили память одного живого существа другому

Улиток разделили на две группы. Представителей одной из них 20 минут подвергали воздействию электрического тока. После чего следовал суточный перерыв. После манипуляции повторяли.

В итоге у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс на дальнейшие контакты с электродами. У особей из другой группы, не прошедших сенсибилизацию, защитная реакция составляла всего одну секунду.

Затем исследователи пересадили рибонуклеиновые кислоты от сенсибилизированных улиток к тем, кто не прошел процедуру.

В итоге у последних выработался условный рефлекс продолжительностью 40 секунд.

Эксперимент продемонстрировал, что за выработку рефлексов отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимы в присутствии определенных РНК. Ученые считают, что открытие в перспективе можно использовать для восстановления воспоминаний у тех, кто страдает от болезни Альцгеймера, пишет "РГ".