Ученые назвали секрет счастливого брака

Американские исследователи из Университета Джорджии пришли к выводу, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем другие, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование.
Ученые выяснили, что супруги, которые получают на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.
Авторы работы опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и поделили их на три группы: холостяки, состоящие в браке и молодожены. Оказалось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в длительных отношениях.
Исследователи пришли к выводу, что счастье в браке соотносится с уровнем дохода. Менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.
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