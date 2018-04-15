Ученые назвали секрет счастливого брака

Ученые выяснили, что супруги, которые получают на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.

Авторы работы опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и поделили их на три группы: холостяки, состоящие в браке и молодожены. Оказалось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в длительных отношениях.

Исследователи пришли к выводу, что счастье в браке соотносится с уровнем дохода. Менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.