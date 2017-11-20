Ученые рассказали, как мытье посуды влияет на здоровье

В исследовании приняли участие 6 тыс. женщин в возрасте от 65 до 99 лет. Ученые отслеживали их физическую активность с помощью фитнес-трекеров на протяжении недели. После врачи наблюдали за состоянием здоровья женщин следующие три года.

Согласно результатам, смертность тех, кто уделял физической активности около 30 минут в день, оказалась на 12% ниже, чем среди тех, кто вел преимущественно неподвижный образ жизни.

Ученые отмечают, что под определение физической активности попадают уборка и мытье посуды, а также прогулки на свежем воздухе.