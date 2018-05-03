Ученые решили выяснить, как группа крови влияет на риск умереть от травмы

У людей с первой группой крови риск умереть от тяжелой травмы увеличивается почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы, сообщает РИА Новости. К такому выводу пришли японские ученые, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи.
Выяснилось, что среди пациентов с тяжелыми травмами смертность у людей с первой группой крови равна 28%. У других групп этот показатель равен 11%.
По словам одного из авторов исследований на тему взаимосвязи между группой крови и риском смерти от полученной травмы невероятно мало. При этом ранее ученым удалось выяснить, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости.
Авторы нового исследования предполагают, что именно по этой причине смертность у носителей первой группы выше, пишет bfm.ru.
"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", — пояснил один из исследователей Ватару Такаяма.
Он также отметил необходимость дальнейших исследований в этой области, в том числе для развития идеальной стратегии лечения пациентов с тяжелыми травмами.
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