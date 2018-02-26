Ученые выяснили, на сколько лет стареют женщины после родов

Изучив образцы ДНК, взятые почти у двух тысяч женщин репродуктивного возраста, ученые установили, что у матерей наблюдается сильное укорочение теломер— концевых участков хромосом, отвечающих за защиту генов от повреждений во время деления клетки. Данный факт указывает на ускорение клеточного старения, установили ученые. По их словам, участницы исследования, которые выносили хотя бы одного ребенка, имели концевые участки хромосом в среднем на 4,2% короче по сравнению с теломерами нерожавших женщин того же возраста.

Выяснилось, что у рожавших женщин отсутствует около 116 пар оснований, что эквивалентно старению более чем на 10 лет. При этом уменьшение защитных участков ДНК прямым образом зависит от числа детей.

Однако ученые также подчеркивают, что прямой причинно-следственной взаимосвязи материнства и ускоренного старения нет, так как на теломеры могут влиять неучтенные факторы, пишет "Росбалт".