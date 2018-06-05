Украина заявила, что причастна к засухе в Крыму

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, бывший лидер "Меджлиса крымско-татарского народа" (деятельность организации запрещена в России) заявил о том, что Украина создала проблемы с водоснабжением в Крыму, прекратив подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, сообщает РИА Новости.
"Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет", — цитирует депутата украинское издание "Обозреватель".
Мустафа Джемилев отметил, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды на полуостров.
В Крыму заявили, что серьезной проблемы с водоснабжением на полуострове не существует, пишет РИА Новости.
"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.
2 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел чрезвычайную ситуацию природного характера из-за засухи в нескольких районах региона. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельскохозяйственных угодий.
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