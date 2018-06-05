Украина заявила, что причастна к засухе в Крыму

"Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет", — цитирует депутата украинское издание "Обозреватель".

Мустафа Джемилев отметил, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды на полуостров.

В Крыму заявили, что серьезной проблемы с водоснабжением на полуострове не существует, пишет РИА Новости.

"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

2 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел чрезвычайную ситуацию природного характера из-за засухи в нескольких районах региона. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельскохозяйственных угодий.