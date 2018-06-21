"Ультраупертый": сибиряк в одиночку пробежит почти 900 километров по Алтаю

Иван Давыдов из Омска — марафонец, путешественник и просто парень, которому не все равно. Еще таких, как он, сегодня называют "благобегуны": в процессе подготовки к забегу и во время него они рассказывают о какой-нибудь благотворительной акции, делятся фотографиями и видео с друзьями, коллегами, журналистами, таким образом помогая фондам собирать необходимые суммы. Движение набирает популярность в России, но в основном в европейской части, а для сибиряков это пока в новинку. Но не для Ивана Давыдова.

Он покоряет ультрадлинные дистанции с 18 лет и каждый свой марафон обязательно связывает с благотворительностью. Так, например, за его плечами почти 700 километров за 15 дней по Памирскому тракту. Бегал он и вокруг озера Иссык-Куль в Киргизии.

Очередной маршрут пройдет по Алтаю: через Чарышское, Солонешное, Куяган, Чергу, Шебалино, Куюс, Купчегень, Иню, Тюнгур, Усть-Кан и Сентелек. В этот раз все для того, чтобы поддержать новосибирский фонд "Спорту место" с проектом "Горы добра", который уже третий год помогает отправлять детей-инвалидов на горнолыжные курорты Сибири. Бюджет одной поездки для пятерых ребят — 240 тысяч рублей. По словам Ивана, собрать такую сумму в Москве с помощью благотворительного забега вообще не проблема. Теперь он решил попробовать сделать это в Сибири.

Спортсмен задумал бежать 17 дней, по 48–50 километров в день. Все свои вещи он понесет на себе. Ночевать планирует в палатке или у местных. А на финише его будут ждать друзья, которые помогут, ведь ультрамарафон — это совсем не просто.

Иван Давыдов,

марафонец:

— Только годы тренировок и общения со спортсменами могут привести к такому забегу. Тут и физика, и психология, и духовная подготовка (и финансовая, кстати: я вот сейчас купил спальник, палатку, пуховку — это 30 тысяч рублей, плюс еда). Пробежать ультрамарафон правда сложно. Настолько, что вся мотивация пропадает уже на четвертый день. Но я упертый сам по себе. Еще и ради детей бегу, так что сдаваться вообще нельзя.

Бегун признается, что во время марафона обычно строит планы, разбирается в себе, обдумывает отношения. А бывает, поет припев какой-нибудь одной песни раз сто.

Проект, ради которого он не сдается, можно поддержать здесь.

Побежали?

Для тех, кто пока не готов бегать в одиночку, есть организованные марафоны. Наиболее известный у нас — Altai Ultra-Trail, первый горный ультрамарафон в Сибири. В прошлом году в нем участвовали 280 спортсменов из 18 регионов России и четырех зарубежных стран.

У Altai Ultra-Trail есть несколько дистанций. Самая серьезная — гонка на 110 километров по популярному туристическому маршруту Алтая: по долине реки Ак-Кем к подножию Белухи, через перевал Кара-Тюрек, мимо Кучерлинского озера, по долине реки Кучерлы. Маршрут проходит по сильно пересеченной местности на высоте от 850 до 3060 метров. Старт — 30 июня в селе Тюнгур.