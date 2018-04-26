Умер народный артист Шухрат Аббасов

Артист умер в 25 апреля в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте.

Шухрат Аббасов — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Родился в 1931 году, работал на киностудии "Узбекфильм" с 1959 года.

Всесоюзную и международную известность Шухрату Аббасову принесли фильмы "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве узбекского поэта и драматурга Хамзы Хакимзаде Ниязи.