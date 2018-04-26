Умер народный артист Шухрат Аббасов

Народный артист СССР, известный кинорежиссер Шухрат Аббасов умер в Ташкенте на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на родных режиссера.
Артист умер в 25 апреля в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте.
Шухрат Аббасов — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Родился в 1931 году, работал на киностудии "Узбекфильм" с 1959 года.
Всесоюзную и международную известность Шухрату Аббасову принесли фильмы "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве узбекского поэта и драматурга Хамзы Хакимзаде Ниязи.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.