Умер скандально известный экс-директор Алтайского театра драмы Сергей Медный

В последнее время он руководил фирмой "Мастер-Свет" в Кемерове.

Медный известен в Барнауле тем, что с октября 2009-го два года был директором краевого театра драмы. В это время в коллективе не стихали конфликты — ушли несколько ведущих актеров и главный режиссер. Коллектив выразил директору вотум недоверия. Медного даже исключили из Союза театральных деятелей России, и в конце концов он покинул "сцену" со скандалом.

Фирма "Мастер-Свет", которой руководил Медный, была крупнейшим предприятием по театральным технологиям за Уралом. Еще в 2007 году фирма участвовала в реконструкции театра драмы и филармонии, а затем, в 2010-м, получила подряд на поставку и монтаж театрального оборудования в Молодежном театре Алтая. К оборудованию и работам были огромные претензии, и акт приемки удалось подписать не сразу, как и почти во всех случаях, когда работами занималась фирма Медного.

Татьяна Козицина,

экс-директор Молодежного театра Алтая:

— Мы часто созванивались. Сергей Анатольевич — сложная личность, неординарный человек. Но он прирожденный директор. Помню, когда бы ни ты пришел в театр драмы, он всегда стоял рядом с билетерами, очень любил театр. Он всегда говорил, что отношения людей важнее, чем железки. Я выражаю соболезнование всем, кто его любил.

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