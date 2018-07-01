Умопомрачительные девушки, которые мешают увидеть важные детали на снимках

Бывают такие девушки, из-за которых все окружающее словно пропадает. Но если заставить себя, приказать себе не смотреть на такую красавицу, а увидеть окружающий мир без розовых очков, тогда-то и откроется реальная жизнь. О том, какие детали "скрывают" эти девушки, см. подписи к фото.
А девушка-то под домашним арестом: у нее на ноге специальный браслет, ограничивающий передвижение. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
А вы заметили, что из горы растет клешня краба? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Что в зале для тренировок делает кровать? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Кто-то закинул бордюр на газон к дому. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
В этом спортзале плохо с кондиционированием: все заставлено бутылочками с водой. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Так-то девушка хороша. Но что она забыла в строительном магазине? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Вообще-то снимок затеивали для того, чтобы показать, как из головы торчит фонарь. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
А вы видите, как парень пускает мыльные пузыри? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
На заднем плане кому-то реально плохо. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Стенка за батареей оштукатурена как попало. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Судя по цвету теста, пельмени не проварились. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Ниши с радиаторами не закрыты панелями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Дырка в полу, обои дешевые. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Вы видите мужика с факелом на горе? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Что за дерево там сзади? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Это девушка оставила мужские тапки у стены? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Если класть ноутбук на мягкое, он перегревается. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
А вы заметили, что их заметили парни? Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
На отделке помещения тут съэкономили. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Судя по следам на песке, недавно проехал механический уборщик пляжа. А тем не менее, мусор валяется. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.