Управляющие компании обяжут раскрывать структуру тарифов ЖКХ

Кроме того, теперь УК должны будут заранее сообщать жильцов про повышение цен на услуги и проведении ремонтных работ.

Управляющие компании обяжут за месяц информировать жильцов о повышении тарифов и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Еще Минстрой вводит поправки, регламентирующие сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.