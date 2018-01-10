Управляющие компании обяжут раскрывать структуру тарифов ЖКХ

Минстрой решил обязать управляющие компании рассказывать жильцам домов о структуре тарифов на свои услуги, пишут "Известия". Ведомство уже подготовило поправки в нормативные акты, регулирующие управление многоквартирными домами.
Кроме того, теперь УК должны будут заранее сообщать жильцов про повышение цен на услуги и проведении ремонтных работ.
Управляющие компании обяжут за месяц информировать жильцов о повышении тарифов и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.
Еще Минстрой вводит поправки, регламентирующие сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.
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