Управляющие компании обяжут раскрывать структуру тарифов ЖКХ

Сегодня, 10:09.
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Минстрой решил обязать управляющие компании рассказывать жильцам домов о структуре тарифов на свои услуги, пишут "Известия". Ведомство уже подготовило поправки  в нормативные акты, регулирующие управление многоквартирными домами.

Работать с должниками по ЖКХ индивидуально – дело хлопотное и зачастую бесперспективное.
Работать с должниками по ЖКХ индивидуально – дело хлопотное и зачастую бесперспективное. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Кроме того, теперь УК должны будут заранее сообщать жильцов про повышение цен на услуги и проведении ремонтных работ.

Управляющие компании обяжут за месяц информировать жильцов о повышении тарифов и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Еще Минстрой вводит поправки, регламентирующие сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.

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