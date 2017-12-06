Уроженец Южной Кореи, российский конькобежец Виктор Ан мечтает выступить на Играх-2018

Российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан объявил, что поедет на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом, "если Россия не будет бойкотировать" Игры.
"Я готовился к этому четыре года, нельзя просто бросить все", — заявил Ан, сообщает агентство Yonhap.
Что будет делать спортсмен в случае бойкота, он пока не знает.
Ранее против бойкота и за участие под нейтральным флагом выступил хоккеист Илья Ковальчук. В свою очередь, не допущенный к Играм из-за правил НХЛ Александр Овечкин выступил против этого, пишет "Росбалт".
Факт
На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ан завоевал три золота в шорт-треке, в том числе в эстафете. Он принял российское гражданство в 2011 году.
Справка
Решение по российской сборной МОК принял 5 декабря вечером. Согласно этому решению, "чистые" спортсмены из РФ смогут поучаствовать в Играх-2018 только в белой форме без опознавательных знаков. Государственный флаг и гимн России на Олимпиаде в Пхенчхане будут запрещены.
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