В Африке львы почти целиком съели браконьера

Сотни львов, носорогов и других зверей ежегодно гибнут от рук браконьеров, но в последнее время участились обратные случаи: несколько дней назад львы съели охотника в частном заповеднике, пишет National Geographic.
Печальная участь постигла браконьера в частном заповеднике Ingwelala Private Nature Reserve, расположенном неподалеку от Национального парка Крюгера в Африке. Рейнджеры нашли разбросанные останки 46-летнего мужчины. Почти все части его тела, за исключением головы, были съедены. Неподалеку находилась винтовка.
Чуть ранее в зимбабвийском Национальном парке Хванге прайд из 20 львов напал на группу из десяти браконьеров. Атака была стремительной, так что люди, вооруженные автоматами Калашникова, не успели сделать ни единого выстрела.
В результате пять человек погибли, трое получили тяжелые травмы, а двое — легкие, тогда как животные остались невредимыми.
После лечения выжившие браконьеры предстанут перед судом. Наказание за подобное правонарушение в Зимбабве — 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 100 тыс. долларов США.
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