В Африке львы почти целиком съели браконьера

Печальная участь постигла браконьера в частном заповеднике Ingwelala Private Nature Reserve, расположенном неподалеку от Национального парка Крюгера в Африке. Рейнджеры нашли разбросанные останки 46-летнего мужчины. Почти все части его тела, за исключением головы, были съедены. Неподалеку находилась винтовка.

Чуть ранее в зимбабвийском Национальном парке Хванге прайд из 20 львов напал на группу из десяти браконьеров. Атака была стремительной, так что люди, вооруженные автоматами Калашникова, не успели сделать ни единого выстрела.

В результате пять человек погибли, трое получили тяжелые травмы, а двое — легкие, тогда как животные остались невредимыми.

После лечения выжившие браконьеры предстанут перед судом. Наказание за подобное правонарушение в Зимбабве — 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 100 тыс. долларов США.