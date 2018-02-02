В Алтайском крае незаконно содержали медведей на базе отдыха

На базе отдыха в окрестностях поселка Лесной Первомайского района без разрешения содержали двух бурых медведей.

Заведующий базой рассказал, что привез и содержал медведей без разрешения руководства. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф тысячу рублей.

Кроме того, мужчина оформит документы на содержание диких животных. Допустившего содержание медведей без разрешения привлекли в дисциплинарной естественности.