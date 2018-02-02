В Алтайском крае незаконно содержали медведей на базе отдыха

В Алтайском крае оштрафовали заведующего базой отдыха, который незаконно содержал двух бурых медведей, сообщает прокуратура региона.
На базе отдыха в окрестностях поселка Лесной Первомайского района без разрешения содержали двух бурых медведей.
Заведующий базой рассказал, что привез и содержал медведей без разрешения руководства. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф тысячу рублей.
Кроме того, мужчина оформит документы на содержание диких животных. Допустившего содержание медведей без разрешения привлекли в дисциплинарной естественности.
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