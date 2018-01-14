В сеть выложили ролик жестокой травли медведей в Горном Алтае барнаульцем

Вчера, 18:51.
Жизнь

В Горном Алтае компания мужчин и женщин сняла на видео ролик "Барнаулец встретил медведей в Горном Алтае". На нем запечатлена погоня за тремя медведями. Животные убегали по заснеженной дороге, а преследователи смеялись и шутили, а затем выложили снятое в сеть. Пользователи осуждают этот факт.

Медведь.
Медведь. Фото: СС0.

Три медведя в панике убегали от движущегося автомобиля и не могли свернуть в поле, чтобы скрыться от преследователей. Один из них начал в панике испражняться, чем вызвал смех людей в машине.

Этот инцидент может в итоге обернуться проблемами для людей, которых эти медведи будут беспокоить, не впав в спячку. Встретив диких животных на дороге, следует остановиться  и дать им спокойно уйти, пишут в комментариях.

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