В сеть выложили ролик жестокой травли медведей в Горном Алтае барнаульцем

Три медведя в панике убегали от движущегося автомобиля и не могли свернуть в поле, чтобы скрыться от преследователей. Один из них начал в панике испражняться, чем вызвал смех людей в машине.

Этот инцидент может в итоге обернуться проблемами для людей, которых эти медведи будут беспокоить, не впав в спячку. Встретив диких животных на дороге, следует остановиться и дать им спокойно уйти, пишут в комментариях.