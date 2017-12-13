В Алтайский край не пустили полторы тонны утиных грудок из Китая

На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора не допустили незаконный ввоз в регион 1,5 тонн утиных грудок из Китая, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Продукцию везли из Казахстана в Рубцовск. У владельца не было ветеринарных сопроводительных документов. В операции по пресечению незаконного ввоза участвовали сотрудники пограничного управления ФСБ.
Против нарушителя составили протокол. Груз вернули назад в Казахстан.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.