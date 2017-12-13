В Алтайский край не пустили полторы тонны утиных грудок из Китая

Продукцию везли из Казахстана в Рубцовск. У владельца не было ветеринарных сопроводительных документов. В операции по пресечению незаконного ввоза участвовали сотрудники пограничного управления ФСБ.

Против нарушителя составили протокол. Груз вернули назад в Казахстан.