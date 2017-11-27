В Алтайском крае бывшего сотрудника Минстройтранса обвиняют в получении взятки

Сегодня, 13:03.
Происшествия

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего сотрудника краевого Минстройтранса. Его обвиняют в получении взятки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия, обвиняемый предложил одному из барнаульских предпринимателей заплатить ему за допуск к участию в конкурсе на право осуществления перевозок.

В октябре обвиняемый получил 15 тыс. рублей. После этого его задержали с поличным сотрудники спецслужб.

Уголовное дело в ближайшее время направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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