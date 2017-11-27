В Алтайском крае бывшего сотрудника Минстройтранса обвиняют в получении взятки

По данным следствия, обвиняемый предложил одному из барнаульских предпринимателей заплатить ему за допуск к участию в конкурсе на право осуществления перевозок.

В октябре обвиняемый получил 15 тыс. рублей. После этого его задержали с поличным сотрудники спецслужб.

Уголовное дело в ближайшее время направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.