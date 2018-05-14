В Алтайском крае незаметно подешевели продукты

В апреле 2018 года в Алтайском крае снизилась стоимость продуктов по отношению к марту 2018 года на 0,1%. При этом по России цены выросли на 0,4%. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Снижение цен наблюдается на следующие продукты:
- говядина и мясо птицы,
- сосиски и сардельки,
- подсолнечное масло,
- молоко, сметана, кисломолочные продукты,
- сухие молочные смеси для детского питания,
- овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания,
- мука, хлеб и хлебобулочные изделия,
- крупы и бобовые,
- макаронные изделия,
- картофель,
- свежие огурцы и помидоры,
- репчатый лук,
- белокочанная капуста,
- натуральный мед и черный байховый чай.
В апреле 2018 года выросли цены на яблоки, виноград, лимоны, орехи и кофе.
В целом потребительские цен на товары в Алтайском крае в апреле 2018 года выросли на 0,2% относительно марта 2018 года (по России — на 0,4%).
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