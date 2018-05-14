В Алтайском крае незаметно подешевели продукты

Снижение цен наблюдается на следующие продукты:

говядина и мясо птицы,

сосиски и сардельки,

подсолнечное масло,

молоко, сметана, кисломолочные продукты,

сухие молочные смеси для детского питания,

овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания,

мука, хлеб и хлебобулочные изделия,

крупы и бобовые,

макаронные изделия,

картофель,

свежие огурцы и помидоры,

репчатый лук,

белокочанная капуста,

натуральный мед и черный байховый чай.

В апреле 2018 года выросли цены на яблоки, виноград, лимоны, орехи и кофе.

В целом потребительские цен на товары в Алтайском крае в апреле 2018 года выросли на 0,2% относительно марта 2018 года (по России — на 0,4%).