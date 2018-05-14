В Алтайском крае незаметно подешевели продукты

Сегодня, 15:11.
Потребитель

В апреле 2018 года в Алтайском крае снизилась стоимость продуктов по отношению к марту 2018 года на 0,1%. При этом по России цены выросли на 0,4%. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи. Фото: СС0.

Снижение цен наблюдается на следующие продукты:

  • говядина и мясо птицы,
  • сосиски и сардельки,
  • подсолнечное масло,
  • молоко, сметана, кисломолочные продукты,
  • сухие молочные смеси для детского питания,
  • овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания,
  • мука, хлеб и хлебобулочные изделия,
  • крупы и бобовые,
  • макаронные изделия,
  • картофель,
  • свежие огурцы и помидоры,
  • репчатый лук,
  • белокочанная капуста,
  • натуральный мед и черный байховый чай.

В апреле 2018 года выросли цены на яблоки, виноград, лимоны, орехи и кофе.

В целом потребительские цен на товары в Алтайском крае в апреле 2018 года выросли на 0,2% относительно марта 2018 года (по России — на 0,4%).

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