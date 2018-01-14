В Алтайском крае еще сильнее похолодает

В среднем по краю ночью с 14 на 15 января будет минус 23-28 градусов, но местами похолодает до минус 34.

МЧС предупреждает, что в таких случаях следует соблюдать особые правила безопасности: правильно эксплуатировать обогреватели и печи, отказаться от выезда на дальние расстояния, не находиться на улице слишком долго и теплее одеваться в многослойную одежду.

Днем 14 января в Алтайском крае столбик термометра опустится до минус 16-21 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В Барнауле днем минус 16-18 градусов. Ветер 8-13 метров в секунду.