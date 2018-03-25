В Алтайском крае грузовик снесло с дороги (обновлено)

Инцидент произошел на повороте на Целинное, об этом сообщил в паблике Barnaul22 Владимир Пупков, ставший свидетелем происшествия.
По сообщению очевидца, грузовик занесло и он скатился на обочину дорожного полотна. Водитель не смог выехать самостоятельно. Также сообщается, что на региональных дорогах очень скользко.
Напомним, в Барнауле и Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с похолоданием, осадками и гололедицей.
Как сообщает пресс-служба "Алтайавтодор", период непогоды автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт" круглосуточно патрулируют 19 единиц специализированной дорожной техники, еще 60 машин готовы оперативно выйти на линию в случае ухудшения метеообстановки.
На федеральных трассах установлено 38 дорожных метеостанций и 100 камер фотовидеофиксации. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай или получить актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону: 8 (3852) 63-14-59.
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