В Алтайском крае грузовик снесло с дороги (обновлено)

По сообщению очевидца, грузовик занесло и он скатился на обочину дорожного полотна. Водитель не смог выехать самостоятельно. Также сообщается, что на региональных дорогах очень скользко.

Напомним, в Барнауле и Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с похолоданием, осадками и гололедицей.

Как сообщает пресс-служба "Алтайавтодор", период непогоды автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт" круглосуточно патрулируют 19 единиц специализированной дорожной техники, еще 60 машин готовы оперативно выйти на линию в случае ухудшения метеообстановки.

На федеральных трассах установлено 38 дорожных метеостанций и 100 камер фотовидеофиксации. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай или получить актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону: 8 (3852) 63-14-59.