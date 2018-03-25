Ветер, дожди и гололед. В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

В Алтайском крае сутки 26 марта ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров, осадки в виде дождя. На Алтае действует штормовое предупреждение, сообщает гидрометцентр.
Доджи будут переходить в мокрый снег, в предгорьях ожидают сильные осадки, местами гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица.
Также объявлено похолодание. Температура в крае будет от +1 до +10 градусов, в Барнауле 0…+2 градуса.
В МЧС предупреждают, что сохраняется риск ДТП, в том числе по причине погодных условий: гололедицы на дорогах, порывов ветра, осадков в виде снега и мокрого снега и дождя. Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К-06 Бийск – Белокуриха, а также на автодорогах Первомайского, Косихинского, Алейского и Троицкого районов.
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