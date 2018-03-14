В Алтайском крае ищут мужчину, который нуждается в помощи врачей

Сегодня, 17:08.
Происшествия

В Бийске пропал 35-летний Алексей Винаков. Его местонахождение неизвестно со 2 марта. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция.
Полиция. Фото: mvd.ru.
Алексей Винаков.
Алексей Винаков

Приметы пропавшего:

  • рост 183 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы тёмные короткие,
  • глаза карие,
  • щетина.  

Был одет:

  • чёрная шапка-ушанка,
  • чёрный пуховик с капюшоном,
  • чёрные штаны,
  • чёрные ботинки.

Мужчина может находиться в соседних регионах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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