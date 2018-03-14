В Алтайском крае ищут мужчину, который нуждается в помощи врачей

В Бийске пропал 35-летний Алексей Винаков. Его местонахождение неизвестно со 2 марта. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщает "Лиза Алерт".

Алексей Винаков Приметы пропавшего: рост 183 см,

худощавого телосложения,

волосы тёмные короткие,

глаза карие,

щетина. Был одет: чёрная шапка-ушанка,

чёрный пуховик с капюшоном,

чёрные штаны,

чёрные ботинки. Мужчина может находиться в соседних регионах. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.