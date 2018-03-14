В Алтайском крае ищут мужчину, который нуждается в помощи врачей

В Бийске пропал 35-летний Алексей Винаков. Его местонахождение неизвестно со 2 марта. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 183 см,
- худощавого телосложения,
- волосы тёмные короткие,
- глаза карие,
- щетина.
Был одет:
- чёрная шапка-ушанка,
- чёрный пуховик с капюшоном,
- чёрные штаны,
- чёрные ботинки.
Мужчина может находиться в соседних регионах.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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