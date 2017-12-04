В Алтайском крае ищут женщину в белой ветровке и красном жилете.

В Алтайском крае разыскивают 45-летнюю Светлану Гебель из Барнаула. Ее местонахождение неизвестно с 14 ноября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшей:
- рост 164 см,
- телосложение среднее,
- волосы тёмно-русые,
- глаза серые.
Была одета:
- белая ветровка,
- красный жилет,
- чёрные брюки,
- чёрные сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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