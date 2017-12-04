В Алтайском крае разыскивают 45-летнюю Светлану Гебель из Барнаула. Ее местонахождение неизвестно с 14 ноября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшей: рост 164 см,

телосложение среднее,

волосы тёмно-русые,

глаза серые. В Алтайском крае ищут женщину в белой ветровке и красном жилете. Была одета: белая ветровка,

красный жилет,

чёрные брюки,

чёрные сапоги. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).