В Алтайском крае мужчина жестоко избил отца и увез тело в лес

По данным следствия, вечером 6 ноября 2017 года к обвиняемому в гости пришел отец. Мужчины выпивали и поссорились. Сын минимум 40 раз ударил 57-летнего отца, а затем задушил его.

После этого мужчина вывез тело в лес и оставил недалеко от дороги, ведущей к селу. На следующее утро труп заметили водители.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.