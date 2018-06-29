В Алтайском крае мужчина жестоко избил отца и увез тело в лес

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Происшествия

В Алтайском крае 35-летнего жителя села Волчиха признали виновным в убийстве отца, сообщает СУ СКР региона.

Удар, кулак.
Удар, кулак. Фото: СС0.

По данным следствия, вечером 6 ноября 2017 года к обвиняемому в гости пришел отец. Мужчины выпивали и поссорились. Сын минимум 40 раз ударил 57-летнего отца, а затем задушил его. 

После этого мужчина вывез тело в лес и оставил недалеко от дороги, ведущей к селу. На следующее утро труп заметили водители.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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