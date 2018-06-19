На Алтае мужчина, приехавший на заработки, пытался убить топором спящих земляков

В Республике Алтай против 46-летнего жителя Усть-Калманского района возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает СУ СКР региона.
По версии следствия, ЧП произошло 16 июня около 4 часов утра в одном из жилых домов в селе Озерное Майминского района. В здании временно проживали 8 жителей Алтайского края. Они приехали работать на объектах строительства горнолыжного комплекса "Манжерок".
Злоумышленник поссорился с рабочими и дождался, пока мужчины уснули. Он взял в руки топор и ударил обухом потерпевших в область головы. В конфликт вмешались другие люди, рабочим оказали помощь.
Злоумышленник сбежал с места преступления, но вскоре его задержали. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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