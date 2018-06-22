Житель Барнаула сначала угрожал убить сына шилом, а потом топором

По данным ведомства, пьяный житель Барнаула дома поссорился со своим сыном. Дважды за 20 минут он угрожал убить родственника. Сначала мужчина попытался нанести удар шилом, но его остановила мать потерпевшего.

На этом обвиняемый не успокоился. В одной из комнат квартиры он взял топор, стал угрожать потерпевшему, что убьет, а после замахнулся топором.

Сын и мать смогли успокоить обвиняемого. Когда злоумышленник вышел из комнаты, они выбежали на улицу, где ждали полицейских.