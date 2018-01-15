В Алтайском крае мужчине грозит тюрьма за винтовку, которую он нашел на участке родственника

Винтовка "Восток". Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Винтовка "Восток". Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Винтовка "Восток". Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Оружие нашли у 41-летнего жителя станции Смазнево. Дома у мужчины хранилась винтовка "Восток" калибра 5,6 мм и несколько патронов. Сельчанин рассказал, что он нашел винтовку на усадьбе родственника и забрал себе.

Экспертиза показала, что винтовка относится к нарезному огнестрельному оружию, из которого можно стрелять.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет. Ранее он был судим за похожее преступление.