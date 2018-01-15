В Алтайском крае мужчине грозит тюрьма за винтовку, которую он нашел на участке родственника

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении винтовки и патронов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Винтовка "Восток". Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Винтовка "Восток". Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Винтовка "Восток". Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Оружие нашли у 41-летнего жителя станции Смазнево. Дома у мужчины хранилась винтовка "Восток" калибра 5,6 мм и несколько патронов. Сельчанин рассказал, что он нашел винтовку на усадьбе родственника и забрал себе.
Экспертиза показала, что винтовка относится к нарезному огнестрельному оружию, из которого можно стрелять.
Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет. Ранее он был судим за похожее преступление.
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