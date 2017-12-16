В Алтайском крае мужчина открыл в кафе подпольное казино

Сегодня, 10:54.
Происшествия

Житель Кулундинского района разместил игровой зал с автоматами в помещении одного из кафе, сообщает краевая прокуратура.

Игровые автоматы.
Игровые автоматы. Фото: СС0.

Проведение азартных игр было засекречено. Перед встречей мужчина сам созванивался с каждым клиентом. После этого подсудимый брал деньги и разрешал использовать свои игровые автоматы.

Экспертиза показала, что на всех игровых автоматах установили программы, которые предусматривают процент выигрыша от 90% и менее.  

Мужчину оштрафовали. Согласно решению суда, игровые автоматы уничтожат.

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