В Алтайском крае мужчина открыл в кафе подпольное казино

Проведение азартных игр было засекречено. Перед встречей мужчина сам созванивался с каждым клиентом. После этого подсудимый брал деньги и разрешал использовать свои игровые автоматы.

Экспертиза показала, что на всех игровых автоматах установили программы, которые предусматривают процент выигрыша от 90% и менее.

Мужчину оштрафовали. Согласно решению суда, игровые автоматы уничтожат.